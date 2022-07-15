Milli Savunma Bakanlığı'ndan "15 Temmuz" paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir paylaşım yaptı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde; vatanımıza ve demokrasimize göz diken FETÖ’cü hainlere fırsat vermeyen kahraman ve fedakâr vatandaşlarımız ile asil milletimizin gerçek evlatları TSK mensuplarını saygıyla selamlıyoruz. 15 Temmuz’da FETÖ’cü hainlere geçit vermeyen sivil-asker-polis olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz."
1⃣ #15Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde; vatanımıza ve demokrasimize göz diken FETÖ’cü hainlere fırsat vermeyen kahraman ve fedakâr vatandaşlarımız ile asil milletimizin gerçek evlatları TSK mensuplarını saygıyla selamlıyoruz. #TürkiyeAşkına???????? pic.twitter.com/RwrOCufR50— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 15, 2022
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