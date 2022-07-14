Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 18:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları Saraçhane Meydanı'na davet etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Saraçhane Meydanı'nda düzenlenecek programa tüm vatandaşları davet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz mesajı paylaştı.
Erdoğan, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda olacağız" dedi.
Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda olacağız.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 14, 2022
Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum. pic.twitter.com/RaA5jgCqwA
Şanlı mücadelenin ve aziz şehitlerin yad edileceği buluşmaya tüm vatandaşları davet etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz
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