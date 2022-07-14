Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz mesajı paylaştı.

Erdoğan, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda olacağız" dedi.

Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda olacağız.



Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum. pic.twitter.com/RaA5jgCqwA — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 14, 2022

Şanlı mücadelenin ve aziz şehitlerin yad edileceği buluşmaya tüm vatandaşları davet etti.