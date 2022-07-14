Amerika Birleşik Devletleri başta terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen olmak üzere birçok FETÖ üyesine kapılarını açtı.

Gülen, 20 yılı aşkın süredir Pensilvanya'da 400 dönümlük bir çiftlikte yaşıyor.

Yanında terör örgütünün diğer üst düzey yöneticileri ve o öldükten sonra örgütün başına geçmesi düşünülen isimler de var.

FETÖ'cülere güvenlik kalkanı sağlanıyor

ABD, örgütü sadece desteklemekle kalmıyor, örgüte FBI'ın da dahil olduğu özel bir koruma kalkanı sağlıyor. Özellikle 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde, örgütün birçok üst düzey yöneticisi ABD'nin koruması altına girdi.

Örgütün medya tetikçisi Ekrem Dumanlı, FETÖ'nün TSK, Emniyet ve MİT sorumlularının bağlı olduğu Ahmet Kara, sözde medya sorumlusu Tuncay Opçin, kamuoyunda "Emre Uslu" olarak bilinen Emrullah Uslu, Fuat Avni hesabının yöneticisi olduğu iddia edilen Aydoğan Vatandaş ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz'ün ailesi Amerika Birleşik Devletleri'nde.

FETÖ'yü ABD kamuoyuna "sevimli ve mağdur" gösterme çabalarıyla gündemde olan örgüt üyesi Enes Kanter de Türkiye aleyhindeki faaliyetlerin birçoğunda kamuoyundaki öncü isim olarak öne çıkıyor.

Lobi çalışmalarına ağırlık verildi

FETÖ, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD'de tutunabilmek ve kendine pozitif bir imaj oluşturmak için lobicilik faaliyetlerine ağırlık verdi.

FETÖ'nün lobici kadrosu çalışmalarına, başkent Washington'da bulunan Rumi Forum ve Turkic American Alliance üzerinden devam ediyor.

Örgüt, seçim dönemlerinde yaptığı yüklü bağışlarla da kongre üyelerini etkisi altına almaya çalışıyor. Kongreden çıkan Türkiye aleyhtarı birçok mektubun en büyük teşvikçisi FETÖ.

Binlerce sayfalık delile rağmen örgüt üyeleri iade edilmedi

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana başta Fethullah Gülen olmak üzere, örgüt üyelerinin iadesi için defalarca başvuru yaptı.

Binlerce sayfalık deliller ABD Hükümeti ve Adalet Bakanlığı ile paylaşıldı.

Tüm bunlara rağmen, ABD'den bugüne kadar teröristlerin iadesine dair olumlu bir adım gelmedi.