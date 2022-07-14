Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 16:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bitlis kırsalında 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]
Eren Abluka Operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında 1'i gri kategoride olmak üzere 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1'i terörden Arananlar Listesi'ndeki "gri kategori"de olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Eren Abluka Operasyonları kapsamında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında icra edilen, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları timlerinin katıldığı J-İHA destekli operasyonda; bugün çıkan silahlı çatışmada, 1’i Gri kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." denildi.
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