Hacdan gelen ilk kafile Suudi Hava Yollarının Cidde kentinden kalkan uçağıyla saat 13.30'da İstanbul'a ulaştı.

Kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacılar, terminalde pasaport işlemlerini tamamladı.

Hacılar, işlemlerin ardından geldikleri geliş terminalinin kapısında aileleri ve yakınları tarafından karşılandı.

Hacılar ile yakınlarının uzun süre kucaklaşıp hasret giderdiği ve gözyaşı döktükleri görüldü.

"Kutsal topraklara gençken gidin" tavsiyesi

Kafilede yer alan Rukiye Çelik, basın mensuplarına, kutsal topraklardan ayrıldıkları için çok üzüldüklerini ve duygulandıklarını söyledi.

Hac vazifesini yerine getirdiği için mutlu olduğunu aktaran Çelik, "Türkiye'ye geldiğimiz için de çok sevinçliyiz. Hacca kesinlikle gençken gidilsin." dedi.

Hacılardan Abdurrahman Bozkurt ise 14 yıldır bekledikten sonra bu ibadeti yerine getirmenin sevincini yaşadığını dile getirerek, "Kutsal topraklara gittiğimizde şunu anladık ki hacca gençken gideceksin. Genç olmadan tadı çıkmıyor. Orada herkes için dua ettim." diye konuştu.

"Diyanet organizasyonuyla İstanbul'a dönen ilk kafileyiz"

Yurda dönen ilk kafilenin başkanı da olan İstanbul Müftülüğü görevlisi Ali Efe, güzel bir ibadeti yerine getirdikten sonra Türkiye'ye döndüklerini anlattı.

Salgın nedeniyle ara verilen hac vazifesini yerine getirmekten dolayı mutlu olduklarını kaydeden Efe, "İki yıl aradan sonra elhamdülillah hac farizasını yerine getirerek ülkemize döndük. Çok sevinçliyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla İstanbul'a dönen ilk kafileyiz. Toplam 226 hacımızla beraber haccımızı çok güzel bir şekilde ifa ettik." dedi.