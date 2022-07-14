Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 17:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sağlık kurumlarında yeni güvenlik önlemleri alınacak
[AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık kurumlarının güvenliği için atılacak yeni adımı duyurdu. Koca, kapı güvenliği sistemlerinin yakın zamanda ülke genelinde kurulacağını açıkladı.
Gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.
Koca, "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var" dedi.
Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 14, 2022
Bakan Koca, kapı güvenlik sistemlerinin kurularak, 24 hastanelerde yeni güvenlik uygulamasına geçildiğinin ifade etti.
Sistemin yakında ülke geneline yayılması bekleniyor.
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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