15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'daki ilk tören Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tören alanına şehit yakınları ve gaziler ile yürüyerek geldi.

[Fotoğraf: AA]

Törene katılanlar arasında darbe girişimine karşı durarak o gece gazi olan dönemin Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan da vardı.

Şehit yakını ve gazilerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na bırakacağı çiçeği o gecenin gazilerinden Gülizar Demirci verdi.

[Fotoğraf: AA]

Fuat Oktay törene katılan şehit yakını ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Oktay daha sonra Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde vurularak yaralanan dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'la anıtın önüne kadar yürüdü.

[Fotoğraf: AA]

15 Temmuz Anıtı'na çelenk bırakarak dua eden Oktay, daha sonra Millet Camii'ndeki programa geçti. Törende, mehter takımı da 15 Temmuz Marşı'nı seslendirdi.