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Gündem
TRT Haber 02.09.2024 13:01

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar partisinden istifa etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti. Gülpınar, görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar partisinden istifa etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.

31 Mart Mahalli İdareler ve Yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) aday olan Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

Gülpınar, yaptığı açıklamada, halkın talepleriyle başlattığı adaylık sürecini 31 Mart gecesi zaferle taçlandırdıklarını, hemşehrileriyle çıktıkları bu yolda ortak düşünceyle hareket ettiklerini belirtti.

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar partisinden istifa etti

"Bağımsız olarak devam etme kararını aldık"

Halktan gelen taleplere ve çağrılara her daim öncelik gösterdiğini kaydeden Gülpınar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu geçen süre içerisinde hep şeffaf oldum ve siz değerli hemşehrilerimle gelişen durumları paylaştım. Sizlerle olan gönül akdimize her daim sadık kaldım ve kalacağım. Bununla birlikte bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde, hizmet ve çalışmalarımızı yapma gerekliliği hasıl olmuştur. Siz kıymetli hemşehrilerimizin kutsal emanetini taşıyıp, her zaman olduğu gibi yine sizlerin talebini aldık, alacağız ve her kararımızda uygulayacağız.

Bu olgularla birlikte, gündemimizi meşgul eden durumlara son vermek, Şanlıurfa'ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için, halkımızın ortak görüşü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden 'bağımsız' olarak devam etme kararını aldık.

Şanlıurfa gündemini uzunca bir süredir meşgul eden siyasi kavgaları nihayete erdirmek, siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Şanlıurfa'nın geleceğinin konuşulmasına imkan sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren kadim şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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