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TRT Haber 02.09.2024 10:27

Bakan Şimşek: Yakında OVP'yi kamuoyuyla paylaşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yakında OVP'yi kamuoyuyla paylaşacağız. İyileşen güven ve istikrar ortamını pekiştirmek ve hedeflere ulaşmak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Şimşek: Yakında OVP'yi kamuoyuyla paylaşacağız
[Fotograf: AA]

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Şimşek, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi 2024 yılı ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 2,5 büyüdü. Böylece yılın ilk yarısında yıllık büyüme yüzde 3,8 oldu. Yıllıklandırılmış milli gelir ikinci çeyrek itibarıyla 1,2 trilyon doları aştı. Takvim ve köprü günlerinin ekonomik aktiviteyi etkilediği ikinci çeyrekte ekonomimizin yüzde 23'ünü oluşturan sanayi sektörü daralırken sanayi hariç diğer tüm sektörlerde büyüme devam etti. Ekonomide dengelenme sürüyor, iç talebin büyümeye verdiği katkı 1,2 puana gerilerken net dış talebin pozitif katkısı 1,3 puan oldu. İşsizlik oranının yüzde 8,8 ile yatay seyrettiği ikinci çeyrekte istihdam geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 milyon kişi, bir önceki çeyreğe göre 205 bin kişi arttı.

Öncü göstergeler üçüncü çeyrekte büyümede dengelenmenin sürdüğüne işaret ediyor. İç talebin büyümeye daha az katkı verdiği dengeli bir büyüme kompozisyonu öngörüyoruz. Yakın zamanda 2025-2027 dönemi Orta Vadeli Programımızı kamuoyu ile paylaşacağız. İyileşen güven ve istikrar ortamını pekiştirmek ve program hedeflerimize ulaşmak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.

Öncelikli amacımız olan kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak sürdürülebilir büyümenin zeminini sağlamlaştıracak, katma değerli üretimi, istihdamı, yatırımı ve ihracatı destekleyerek büyümenin potansiyelini ve vatandaşlarımızın refahını artıracağız."

ETİKETLER
Ekonomik Büyüme Enflasyon Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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