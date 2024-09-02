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Gündem
AA 02.09.2024 09:48

Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukukun üstünlüğü ilkesinden hiçbir zaman taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak, adalete olan güveni zirveye taşımak, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün başlayan 2024-2025 Adli Yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adaletin mülkün temeli, toplumsal barış ve huzurun teminatı olduğunu belirtti.

"Önemli reformlara imza atmaya devam edeceğiz"

Adaletin tecellisinin hukuk devletiyle, hukuk devletinin ise tarafsız ve bağımsız yargıyla mümkün olduğuna işaret eden Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Adaletin tecellisi için fedakarca görev yapan hakimlerimize, Cumhuriyet savcılarımıza, avukatlarımıza ve tüm adalet teşkilatımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğü ilkesinden hiçbir zaman taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak, adalete olan güveni zirveye taşımak, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Demokrasimizin standartlarının yükseltilmesi, hukuk devletinin güçlendirilmesi, temel hak ve hürriyetlerin genişletilmesi adına önemli reformlara imza atmaya devam edeceğiz."

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Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç
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