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Gündem
TRT Haber 02.09.2024 08:29

Dışişleri: Milli Meclis seçimlerinin kardeş Azerbaycan'a hayırlı olmasını diliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da dün düzenlenen 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinin işgalden kurtarılan topraklar dahil ülkenin tamamında gerçekleştirilmiş olmasının tarihi bir önem taşıdığını açıkladı.

Dışişleri: Milli Meclis seçimlerinin kardeş Azerbaycan'a hayırlı olmasını diliyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün yapılan 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinin "kardeş" Azerbaycan'a hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, "Söz konusu parlamento seçimlerinin, işgalden kurtarılan topraklar dahil, Azerbaycan'ın tamamında gerçekleştirilmiş olması tarihi bir önem taşımaktadır. Azerbaycan halkının iradesini ortaya koyduğu seçimlerin, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan'da halk sandık başında
Azerbaycan'da halk sandık başında

Azerbaycan'da dün düzenlenen seçimlerde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), parlamentoda en fazla sandalyeye sahip parti olmuştu.

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Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan
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