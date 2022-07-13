Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlarla teröre geçit vermiyor.
Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Etiketler: Barış Pınarı Harekatı PKK/YPG Terörle Mücadele
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