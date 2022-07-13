İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dönüş yolunuz kemerli olsun" mesajını paylaştı.

Yurt genelinde 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde günlük ortalama ölümlü kaza ortalamasının 12, can kaybının ise 15 olduğunu hatırlatan Soylu, "Kurban Bayramı'nda, arefe günü dahil 5 günde günlük ölümlü kaza ortalaması 4, can kaybı 6 oldu, maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.