Kurban Bayramı'nda 31 kişi yollarda yaşamını yitirdi
İçişleri Bakanı Soylu, arefe günü dahil Kurban Bayramı'nda 31 kişinin trafikte hayatını kaybettiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dönüş yolunuz kemerli olsun" mesajını paylaştı.
Yurt genelinde 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde günlük ortalama ölümlü kaza ortalamasının 12, can kaybının ise 15 olduğunu hatırlatan Soylu, "Kurban Bayramı'nda, arefe günü dahil 5 günde günlük ölümlü kaza ortalaması 4, can kaybı 6 oldu, maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.
Ülke geneli son 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 13, 2022
GÜNLÜK ÖLÜMLÜ KAZA ORTALAMASI 12,
CAN KAYBI 15;
Kurban Bayramı'nda, Arefe Günü dahil 5 günde;
GÜNLÜK ÖLÜMLÜ KAZA ORTALAMASI 4,
CAN KAYBI 6 OLDU,
Maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybetti.
DÖNÜŞ YOLCULUĞUNUZ KEMERLİ OLSUN pic.twitter.com/KysGKzob8g