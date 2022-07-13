Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 41, Siirt'te 40 derece civarında olacak.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.