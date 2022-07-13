Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tahıl krizinin çözümü için yürüttüğü diplomasi trafiği sonuç verdi. Türkiye, Rusya ve Ukrayna askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti bugün İstanbul'da bir araya geliyor.

Toplantının içeriğine dair açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "gıda krizinin" çözümüne yönelik gerçekleştirilen diplomatik çalışmaların olumlu geliştiğini belirtti.

Çalışmalar dahilinde kendisinin de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüşmeler gerçekleştirdiğini anımsatan Akar, bunun ardından kamuoyunda "kırmızı hat" olarak nitelendirilen Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan temasın hayata geçirildiğini hatırlattı.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün dünyayı ilgilendiren bir konuda masayı kuran ülke olarak ortaya çıkmış olmasını Türk diplomasisinin başarısı olarak not etmek lazım.”



Türkiye’nin tahıl koridoru diplomasisini ASBÜ Öğr. Üyesi Prof. Dr. Muhittin Ataman, @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/U77P1Gv3QL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 12, 2022

Gemilerin güzergahı ve güvenlik gibi konular ele alınacak

Gıda krizinin çözümüne yönelik Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Moskova'ya giderek Rus askeri heyeti ile görüştüğünü daha sonra Ukrayna askeri heyetinin Milli Savunma Bakanlığ'ına geldiğini anımsatan Akar, "Tüm bu görüşmelerin ardından İstanbul'da Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek" diye konuştu.

Bakanlıklar ve heyetler arasında yapılacak görüşmede, tahıl yüklü gemilerin ilerleyeceği güzergah ve güvenlik gibi konular ele alınacak.