İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo telefonda görüştü.

Görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunuldu, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.