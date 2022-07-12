Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 20:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo telefonda görüştü.
Görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunuldu, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Etiketler: Gine Recep Tayyip Erdoğan
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