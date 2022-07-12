15 Temmuz hain darbe girişiminde, FETÖ’cü darbeciler Meclis'i de hedef aldı. Sokaklar gibi Meclis de o gece darbeye direndi. Milletvekilleri bir an bile tereddüt etmeden Meclis'e koştu.

Meclis o gece çalışma kararı almıştı. Ancak kanun tasarısı görüşmeleri siyasi parti grupları arasında uzlaşma sağlanması ile tamamlandı.

Genel Kurul'un 15 Temmuz günü çalışma kararı Danışma Kurulu önerisi ile kaldırıldı.

Milletvekilleri ölümü göze aldı

Eğer siyasi partiler arasında uzlaşma sağlanamasaydı, FETÖ'nün darbe girişiminde TBMM Genel Kurulu çalışıyor ve milletvekillerinin çoğunluğu da Meclis'te olacaktı.

Darbe girişimine karşı net duruş ortaya konuldu. İktidar-muhalefet ayrımı olmadan tüm vekiller Meclis'e koştu.

Saatler 02.33'ü gösterdiğinde bir bomba sesi duyuldu.

3'üncü bombanın ardından milletvekilleri sığınağa geçti. İlk kez kullanılan sığınak, sabaha kadar vekillere ev sahipliği yaptı.

FETÖ'cüler genel kurulu hedef aldı

Darbeye karşı tek ses olan ortak bildiri de orada hazırlandı, 16 Temmuz'daki özel oturumda okundu.

Atılan 3 bombayla Meclis'te 30'dan fazla kişi yaralandı. Bina büyük hasar aldı.

Bombalanan yerler ise FETÖ'cü darbecilerin ihanetinin unutulmaması için ilk andaki haliyle bırakıldı.

Milletvekilleri Gazi Meclis'e sahip çıktı. Bombalar büyük hasar verse de Meclis darbe girişiminden milli iradeye gölge düşürmeden çıktı.

Haber: Belgin Aydın

Kamera: Aykut Çevik