15 Temmuz'da TBMM hainlerin hedefindeydi
FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilerin Meclis'i hedef alması hafızalara kazındı. O gece milli iradenin tecelligahı büyük bir yara aldı. Ancak milletvekillerinin iradesi ile darbeye karşı en yüksek perdeden karşı çıkıldı.
15 Temmuz hain darbe girişiminde, FETÖ’cü darbeciler Meclis'i de hedef aldı. Sokaklar gibi Meclis de o gece darbeye direndi. Milletvekilleri bir an bile tereddüt etmeden Meclis'e koştu.
Meclis o gece çalışma kararı almıştı. Ancak kanun tasarısı görüşmeleri siyasi parti grupları arasında uzlaşma sağlanması ile tamamlandı.
Genel Kurul'un 15 Temmuz günü çalışma kararı Danışma Kurulu önerisi ile kaldırıldı.
Milletvekilleri ölümü göze aldı
Eğer siyasi partiler arasında uzlaşma sağlanamasaydı, FETÖ'nün darbe girişiminde TBMM Genel Kurulu çalışıyor ve milletvekillerinin çoğunluğu da Meclis'te olacaktı.
Darbe girişimine karşı net duruş ortaya konuldu. İktidar-muhalefet ayrımı olmadan tüm vekiller Meclis'e koştu.
Saatler 02.33'ü gösterdiğinde bir bomba sesi duyuldu.
3'üncü bombanın ardından milletvekilleri sığınağa geçti. İlk kez kullanılan sığınak, sabaha kadar vekillere ev sahipliği yaptı.
FETÖ'cüler genel kurulu hedef aldı
Darbeye karşı tek ses olan ortak bildiri de orada hazırlandı, 16 Temmuz'daki özel oturumda okundu.
Atılan 3 bombayla Meclis'te 30'dan fazla kişi yaralandı. Bina büyük hasar aldı.
Bombalanan yerler ise FETÖ'cü darbecilerin ihanetinin unutulmaması için ilk andaki haliyle bırakıldı.
Milletvekilleri Gazi Meclis'e sahip çıktı. Bombalar büyük hasar verse de Meclis darbe girişiminden milli iradeye gölge düşürmeden çıktı.
Haber: Belgin Aydın
Kamera: Aykut Çevik
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