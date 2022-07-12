"Örgüt takviye alamaz, hareket dahi edemez hale geldi. Panik ve dağılmanın önlenmesi için ölümler gizlenmeye başlandı." Terör örgütü PKK'nın içinde bulunduğu hezimeti güvenlik güçlerine teslim olan terörist anlattı.

TRT Haber, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Eren Abluka-2 Operasyonunda teslim olan teröristin ifadesine ulaştı.

Jandarma timlerine teslim olan terörist, terör örgütünün içinde bulunduğu korku ve paniği anlattı. Örgütün operasyonlar sonrası dağılmayı önlemek için ölümleri gizlediğini söyledi.

Kırmızı kategoride yer alan teröristin ölümü gizlendi

Teröristin en önemli itirafı ise “Kırmızı” kategoride yer alan 'Bager Erdal' kod adlı Rıdvan Alkan isimli teröriste yönelikti. Rıdvan Alkan'ın, 19 Ağustos 2021'de Yüksekova - Yazılı köyü Topaçlı mezrası kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 8 terörist arasında yer aldığı ortaya çıktı.

Hava destekli operasyon sonrasında teröristin kimliği tespit edilemeyince örgütünün panik ve dağılmayı önlemek için bunu gizlediği öğrenildi.

“Kırmızı” kategoride yer alan 'Bager Erdal' kod adlı Rıdvan Alkan, örgütünün birçok kanlı eyleminden sorumluydu. Dağlıca, Aktütün, Ağaçdibi ve Yeşiltaş gibi kanlı baskınlarına katılan terörist Alkan'ın, birçok bombalama ve saldırının da talimatını verdiği belirlendi.