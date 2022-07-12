15 Temmuz gecesi tank ve helikopterlerin bir hedefi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi. Tanklarla Beştepe'ye yöneldiler, helikopterlerden indirme yapmak istediler.

Çatışma sesleri Külliye'nin hemen yanındaki Jandarma Genel Komutanlığı'nda da sabaha kadar sürdü.

Külliye'yi canları pahasına korudular

O gece atılan bombalardan ikisi Külliye çevresine düştü. 31 vatan evladı şehit oldu, 188 kişi de gazi.

Koruma ekibi ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan gelen hainleri etkisiz hale getirdi.

Saat 02.30'u gösterirken darbeciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalıştı. 6 tank ve iki kez iniş yapmayı deneyen helikopterler engellendi.

Darbeciler kıskıvrak yakalandı

Aralarında üst rütbelilerin de olduğu 22 darbeci asker kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Milletin silahını millete sıkan darbecilerin bir hedefi de Jandarma Genel Komutanlığı'ydı.

Darbecilerin ilk işi cephanelikteki silahları gasbetmek oldu.

Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan ve ekibini de burada tuzağa düşürdüler.

Darbeciler tarafından başından vurulan Aslan'ın öldüğü sanıldı.