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Gündem
TRT Haber 09.01.2024 11:22

Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor. 

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. 

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: 

"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz! 

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."

 

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PKK/YPG Terörle Mücadele
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