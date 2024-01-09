Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."

Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.… pic.twitter.com/39SzodwSs1