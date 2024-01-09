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TRT Haber 09.01.2024 10:23

Aday Tespit Komisyonu, Erdoğan başkanlığında toplanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim çalışmalarını bugün AK Parti Genel Merkezi’nde sürdürecek. Erdoğan, Aday Tespit Komisyonu toplantısına başkanlık edecek.

Aday Tespit Komisyonu, Erdoğan başkanlığında toplanacak

AK Parti'de 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adayı belli oldu.
Henüz belirlenmeyen bazı il ve ilçe adaylarının tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün bir kez daha üst komisyon toplantısı gerçekleştirecek.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda, temayül yoklamaları ve anket çalışmaları da dikkate alınarak isimler üzerinde değerlendirme yapılacak.

AK Parti, 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek programda 17 büyükşehir ve 31 ilin belediye başkan adayını daha açıklayacak. Programda, AK Parti'nin vaatlerini içeren seçim beyannamesi de ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılacak. 

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