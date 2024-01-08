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Gündem
TRT Haber 08.01.2024 23:53

Prof. Dr. Mayadağlı yaralı imamın son durumunu ilk kez TRT Haber’e değerlendirdi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Başhekimi Alpaslan Mayadağlı, yaralı imam Galip Usta'nın son durumunu ilk kez TRT Haber’e değerlendirdi.

Prof. Dr. Mayadağlı yaralı imamın son durumunu ilk kez TRT Haber’e değerlendirdi
[Fotograf: AA]

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Başhekimi Alpaslan Mayadağlı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

 

Yaralı imam Galip Usta çok ciddi bir şekilde hastaneye geldi, zamanında ve etkin müdahaleler yapılmasaydı hastamızı kaybetme riskimiz fazlaydı.

Fatih Camii imamı 3 bıçak darbesi almış, en sıkıntılı nokta boğaz bölgesiydi. Soluk borusuna kısmi müdahale yapıldı. Şu anda durumu stabil. Hayati tehlikesi yok, gerekli müdahaleler yapılıyor.

Tamamen kanama şartları ve yara şartları kontrolümüz altında. Hayati parametreler hastamızın lehine.

Göğüs, sırt ve boğaz bölgesine 3 bıçak darbesi almış durumda.

Hedeflenen bölgeler hayati önemi olan bölgeler. Damar direk yaralanabilirdi, o daha sıkıntılı olabilrdi. 

En sağlıklı şekilde durumun atlatılması için üstümüze düşen her şeyi üstün bir gayretle yapmaya çalışıyoruz.

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