CHP Genel Başkanı Özel, Fatih Camii'ndeki saldırıyı kınadı

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih Camii İmamı Galip Usta ve Bilal Erdem'e camide yapılan saldırıyı kınıyor, Usta ve Erdem'e acil şifalar diliyorum. Saldırının tüm detaylarıyla açığa çıkarılmasını ve benzer olayların bir daha ibadethanelerimizde yaşanmamasını diliyorum" dedi.