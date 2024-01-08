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Gündem
AA 08.01.2024 23:19

CHP Genel Başkanı Özel, Fatih Camii'ndeki saldırıyı kınadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Fatih Camii'nde imam hatip Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı kınadı.

CHP Genel Başkanı Özel, Fatih Camii'ndeki saldırıyı kınadı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih Camii İmamı Galip Usta ve Bilal Erdem'e camide yapılan saldırıyı kınıyor, Usta ve Erdem'e acil şifalar diliyorum. Saldırının tüm detaylarıyla açığa çıkarılmasını ve benzer olayların bir daha ibadethanelerimizde yaşanmamasını diliyorum" dedi.

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