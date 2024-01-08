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Gündem
Reuters 08.01.2024 22:59

Bakan Yerlikaya: Saldırıyı gerçekleştiren şahıs emniyet güçlerimizce yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fatih Camii imamına ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik saldırı hakkında "Saldırıyı gerçekleştiren Ö.S. isimli şahıs emniyet güçlerimizce yakalandı. Saldırıyla ilgili soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor" dedi.

Bakan Yerlikaya: Saldırıyı gerçekleştiren şahıs emniyet güçlerimizce yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fatih Camii imamına ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik saldırı hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"İstanbul’da bu akşam Fatih Camii’de yaşanan menfur saldırıda Fatih Camii imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem yaralandı. Yoğun bakımda tedavileri sürmekte.

Saldırıyı gerçekleştiren Ö.S. isimli şahıs emniyet güçlerimizce yakalandı.

Saldırıyla ilgili soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor.

Galip Hocaya ve Bilal kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum."

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