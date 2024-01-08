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Gündem
TRT Haber 08.01.2024 22:50

Adalet Bakanı Tunç: Soruşturma çok yönlü devam etmektedir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fatih Camii imamına ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik saldırı hakkında "Saldırının ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Tunç: Soruşturma çok yönlü devam etmektedir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fatih Camii imamına ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik saldırı hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Tunç açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"İstanbul Fatih Camii'nde İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem isimli vatandaşımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Saldırının ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir.

Hepimizi üzen saldırıda yaralanan İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Fatih Camii'nde provokatif saldırı
Fatih Camii'nde provokatif saldırı

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