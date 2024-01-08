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TRT Haber 08.01.2024 22:25

Ömer Çelik, Fatih Camii'nde gerçekleşen provokatif saldırıyı lanetledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ,Fatih Camii imamına ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik saldırı hakkında "Saldırıyı lanetliyoruz" dedi.

Ömer Çelik, Fatih Camii'nde gerçekleşen provokatif saldırıyı lanetledi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ,Fatih Camii imamına ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik saldırı hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Çelik açıklamada şu sözlere yer verdi:

"İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta’ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik.

Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır.

Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz."

Fatih Camii'nde provokatif saldırı
Fatih Camii'nde provokatif saldırı

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Ömer Çelik
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