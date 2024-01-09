Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırı kamerada

İstanbul'da Fatih Camii’nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.

Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirten zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden B.E'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Şüphelinin "kasten yaralama" suçundan kaydı ortaya çıktı

Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Yapılan araştırmada hakkında daha önce "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunan zanlının adına 2028 yılına kadar kayıtlı av tüfeği ruhsatı bulunduğu öğrenildi.

Saldırı anına ilişkin görüntüye de ulaşıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi yok

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "08.01.2024 günü saat 19.15 sıralarında Ö.S. İsimli şahıs, Fatih Camii içerisinde slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkarmıştır. Fatih Camii imamı Galip Usta da şahsı uyararak dışarı çıkmasını istemiş. Ö.S. İsimli şahıs bu sırada Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaralamıştır. Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır" denildi.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Başhekimi Alpaslan Mayadağlı açıklama yapıyor. https://t.co/03Mw2Reqy1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 8, 2024

İstanbul Valisi Gül: Fail yakalandı ve emniyetimiz olayı çok yönlü inceliyor

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Camii’nde uğradıkları saldırıda yaralanan hocamız Galip Usta ve talebesi Bilal Erdem'e Allah’tan şifa diliyoruz. Hastanede ziyaret ederek doktorlarımızdan bilgi aldık. Tedavileri devam ediyor. Fail yakalandı ve emniyetimiz olayı çok yönlü inceliyor. Geçmiş olsun" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Fatih Camisi imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan bıçaklı saldırıyı kınadı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galip Usta hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik saldırıyı lanetledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ,Fatih Camii imamına ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik saldırı hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Çelik açıklamada şu sözlere yer verdi:

"İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta’ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik.

Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır.

Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz."