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Sağlık Bakanlığı'ndan SABİM 184 WhatsApp Danışma Hattı
[Fotoğraf: AA ]
Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile mücadelede hizmet verecek SABİM 184 WhatsApp Danışma Hattı'nı kurdu.
Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada SABİM 184 WhatsApp Danışma Hattı'nın kurulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Yeni Koronavirüs Hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 Whatsapp Danışma Hattı’ndan bilgi alabilirsiniz" denildi.
Koronavirüs ile mücadelede SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu.— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) April 22, 2020
Yeni Koronavirüs Hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 Whatsapp Danışma Hattı’ndan bilgi alabilirsiniz. pic.twitter.com/HF2C3Vfjvr
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