Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada 1 teröristin teslim olduğu belirtildi. Suriye barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu PKK/YPG’li teröristin Mardin Demirtepe Hudut Karakolu'na teslim olduğu ifade edildi.

Suriye barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 1 PKK/YPG’li terörist Mardin Demirtepe Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/rlzSz9p3iU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 22, 2020