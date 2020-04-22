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Suriye sınırında 1 terörist teslim oldu
[Fotoğraf: MSB]
Suriye barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 1 PKK/YPG’li terörist teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada 1 teröristin teslim olduğu belirtildi. Suriye barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu PKK/YPG’li teröristin Mardin Demirtepe Hudut Karakolu'na teslim olduğu ifade edildi.
Suriye barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 1 PKK/YPG’li terörist Mardin Demirtepe Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/rlzSz9p3iU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 22, 2020
Etiketler: son dakika terörist teslimSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 12:30
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