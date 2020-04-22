İçişleri Bakanlığı bölücü terör örgütüne yönelik kaynağında “ara, bul, yok et” stratejisiyle 15 Nisan’da ilkbahar yaz operasyonlarına başladı.

1 Ekim'e 5 bin 981 operasyon planladı

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve geçici güvenlik korucularının yer aldığı operasyonlar, 1 Ekim’e kadar devam edecek.

Bakanlık, ilkbahar yaz operasyonları kapsamında 5 bin 981 operasyon planladı.

Operasyonlarla, terör örgütlerinin geçmişte kullandıkları barınma alanlarında alan hakimiyeti sağlamak, daimi ve geçici üs bölgeleri açmak, terör örgütünün hareket kabiliyetini kısıtlamak, yöre halkının başta hayvancılık faaliyetlerine devam edebilmesini ve yaylalardan faydalanabilmesini sağlamak ve terör örgütünün finans kaynaklarını yok etmek hedefleniyor.

Sonbahar-kış döneminde teröristlere ağır darbe vuruldu

Bakanlık, 2019-2020 sonbahar-kış döneminde; 7 bin 732 operasyon planlanırken, bu sayının da üzerine çıkıldı. Bu dönemde 7 bin 852 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda geçen yıl (2018-2019 sonbahar-kış) aynı dönemde 64 terörist etkisiz hale getirilirken, bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısı 112’ye yükseldi.

Şehit sayımız da azaldı

Geçen yılın aynı döneminde 12 şehidimiz 8 yaralımızın olduğu operasyonlarda bu yıl 1 şehidimiz ve 19 yaralımız oldu. Operasyonlarda 738 sığınak ve mağarada, 333 mayın/EYP, 274 silah, 451 el bombası ve bin 338 tüp ele geçirildi. Geçen yılın aynı döneminde ise icra edilen operasyonlarda 658 sığınak ve mağarada, 365 mayın/EYP, 259 silah, 297 el bombası ve bin 71 tüp ele geçirilmişti. Yakalanan silah mühimmat ve malzemede önceki yıla göre artış kaydedildi.

