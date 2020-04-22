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Bakan Çavuşoğlu Astana Süreci Toplantısı'na katıldı
[Fotoğraf: AA ]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, videokonferans yoluyla katıldığı Astana Süreci Toplantısı'nda, koronavirüs ile mücadele ile Suriye ve İdlib'deki son durumun ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, videokonferans yoluyla Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Toplantıyla alakalı Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, toplantıda Suriye bağlamında koronavirüs meselesinin ele alındığını belirterek şunları söyledi:
"Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısını telekonferans yoluyla gerçekleştirdik. Suriye bağlamında COVID-19 salgınıyla mücadeleyi görüştük. İdlib ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere son gelişmeleri, siyasi süreci, insani durum ve sığınmacıların geri dönüşünü ele aldık."
Etiketler: son dakika Mevlüt ÇavuşoğluSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 13:41
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