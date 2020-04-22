Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, videokonferans yoluyla Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantıyla alakalı Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, toplantıda Suriye bağlamında koronavirüs meselesinin ele alındığını belirterek şunları söyledi:

"Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısını telekonferans yoluyla gerçekleştirdik. Suriye bağlamında COVID-19 salgınıyla mücadeleyi görüştük. İdlib ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere son gelişmeleri, siyasi süreci, insani durum ve sığınmacıların geri dönüşünü ele aldık."

