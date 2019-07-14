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S-400 intikali devam ediyor: Yeni parçalar Ankara'ya geldi
14 Temmuz 2019 Pazar 07:51 - Son Güncelleme 14 Temmuz 2019 Pazar 08:15
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
Açıklamada, altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesinin planlandığı ifade edildi.
Kaynak: TRT Haber
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