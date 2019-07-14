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S-400 intikali devam ediyor: Yeni parçalar Ankara'ya geldi

14 Temmuz 2019 Pazar 07:51 - Son Güncelleme 14 Temmuz 2019 Pazar 08:15

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği belirtildi. S-400'lerin Ankara'ya intikali başladı Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi. Açıklamada, altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesinin planlandığı ifade edildi. Kaynak: TRT Haber

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