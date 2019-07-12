Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017’de imzalandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na intikalinin 12 Temmuz tarihinden itibaren başladığı belirtildi.

"Teslimatın ilk aşaması Ankara’ya inen ilk uçakla başlatıldı"

Konu ile ilgili bir açıklama da Savunma Sanayii Başkanlığından geldi. Başkanlıktan yapılan açıklamada, S-400 sistemi teslimatının ilk aşamasının bugün Ankara'ya inen ilk uçakla başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır." denildi.

S-400'lerin teknik özellikleri

600 kilometre ötedeki hedefi tespit edebiliyor, 30 Kilometre irtifaya çıkıp 400 kilometre ötedeki 80 hedefi eş zamanlı vurabiliyor, Hayalet uçak ve balistik füzeleri başarılı bir şekilde imha edebiliyor. Bu üstün özellikler, S-400 hava ve füze savunma sistemine ait.

S-400'ler Rusya'nın soğuk savaş döneminde üretmeye başladığı savunma füzelerinin son nesli. Önemli siyasi, ekonomik ve askeri hedefleri korumak için tasarlandı. İlk testlerine 1990 yılında başlandı. 2007'de Rus ordusunun envanterine girmesi ile birlikte de aktif olarak kullanılmaya başlandı.

S-400'ler tehditlere hızlı cevap verebilme kabiliyeti ile bilinen bir sistem. Her bir S-400 bataryası, radar ve füze fırlatma rampalarından oluşuyor. Bataryalar kuruldukları bölge çevresinde 600 kilometre mesafedeki alanı tarama kapasitesine sahip. Sistem 400 kilometre uzaklıkta bir tehdit algılandığında anında harekete geçiyor. Her hedefe 2 füze kilitleyerek eş zamanlı 80 hedefi imha edebiliyor.

Türkiye 4 batarya aldı

Türkiye bu yeni nesil hava ve füze savunma sistemlerinden 4 batarya satın aldı.

Bataryaların Türkiye için bölgedeki tehditlere karşı etkin koruma sağlaması öngörülüyor.

Kaynak: TRT Haber