Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantılara, siyasetten bürokrasiye pek çok paydaş katılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugünkü toplantının ilk bölümünde AK Parti grup başkanvekilleri ve milletvekilleri ile bir araya geldi.

Oktay, vekillerden yeni sistemle ilgili sahadan edindikleri izlenimleri dinleyecek.

Toplantının öğleden sonraki kısmına ise AK Parti Genel Başkan Yardımcıları katılacak.

Sisteme ilişkin öneri ve görüşler ele alınacak.

Yeni sistemle ilgili daha önce de bakanlıklardan genel müdürler, daire başkanları ile Cumhurbaşkanlığı ofis başkanları ve daire başkanları ile toplantılar yapılmıştı.

Kaynak: TRT Haber