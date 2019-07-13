Güvenlik güçleri, düzenlediği operasyonlarla teröristlere göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Van'ın Çaldıran ilçesinde devam eden operasyonlarda gerçekleştirilen hava harekatında terör örgütü 3 PKK üyesi etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.
Açıklamada şunlar denildi:
Van-Çaldıran’da devam eden operasyonlarda icra edilen hava harekâtı ile 3 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ffpp8I0qhX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 13 Temmuz 2019
Kaynak: TRT Haber