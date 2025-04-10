Rusya ve ABD heyetleri bugün İstanbul'da bir araya gelecek

Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri heyetleri, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda bir araya gelecek.

Görüşmede Rus heyetine Washington Büyükelçisi olacak Aleksandr Darçiyev, başkanlık edecek.

ABD heyetine ise Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter liderlik yapacak.

Üçüncü görüşme

Görüşmede iki ülkenin diplomatik misyonlarının faaliyete geçirilmesi konusu ele alınacak. Heyetler ilk 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkilerinin normalleşmesi ve Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ele alınmıştı

Heyetler ikinci olarak 27 Şubat'ta İstanbul'da bir araya geldi. Toplantı 6,5 saat sürmüştü.