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TRT Haber 10.04.2025 09:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün DEM heyetini kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti heyetini kabul edeceğini açıkladı. "Kendileriyle görüşerek Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz" dedi. Erdoğan, süreci Türkiye'nin hayrına olacak şekilde neticelendireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün DEM heyetini kabul edecek

Terörsüz Türkiye' süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 15 ve 22 Ekim tarihlerinde yaptığı açıklamalarla başladı.

Bu kapsamda, DEM Parti heyetiyle Meclis'te ilk görüşen de Bahçeli oldu. İmralı'nın 27 Şubat'taki çağrısıyla süreçte yeni bir safhaya geçildi. Daha önce DEM Parti'ye randevu vereceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan da heyeti kabul edeceğini duyurdu.

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye meselesi ülkemiz açısından hayati önemde" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kabul edecek.

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DEM Parti Recep Tayyip Erdoğan Terör Örgütü Terörle Mücadele
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