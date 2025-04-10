Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına Cevdet Vural atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda İstanbul Bölge Müdür Metin Erol, Konya Bölge Müdürü Taner Taşkıran ve Antalya Bölge Müdürü Sabri İşbilen görevden alındı.

Yerlerine İstanbul'a Efe Murat Erbaş, Konya'ya Oğuz Tunç ve Antalya'ya Ahmet Uzun atanırken, Çanakkale Bölge Müdürlüğüne Mustafa Tolga Karaoğlu ve Şanlıurfa Bölge Müdürlüğüne Numan Günay getirildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atanırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda, Antalya İl Müdürü Tevfik Altınay, Giresun İl Müdürü Sedat Kurnaz ve Yozgat İl Müdürü İbrahim Tamer görevden alındı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Mücahid Vural, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ise Mehmet Ali Çalışkan atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına da Cevdet Vural getirildi.