Bakan Fidan: Suriye'de istikrarsızlığa, provokasyona seyirci kalmayız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye olarak hiçbir ülkeyle çatışmak istemediklerini belirten Fidan şöyle konuştu:

"İsrail'in bölgedeki yayılmacı bir takım taktikleri kullanarak Suriye'de provokasyon çıkarmaya çalışması kabul edilebilir bir konu değil. Suriyelilerin buna ortaya koyduğu bir tavır var. Tabii bizim Türkiye olarak sadece İsraille değil bölgede hiçbir ülkeyle Suriye'de çatışma niyetimiz yok. Ama Suriye'nin tekrar Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit edecek bir iç karışıklığa, bir operasyona, bir provokasyona maruz kalmasını da izleyemeyiz ona da sadece bakmakla yetinmeyiz. Biz bize saldırmayan hiçbir ülkeyle açıktan saldırmayız. Bize komşu olan bir ülkede bize de etkisi dokunacak zararı dokunacak bir istikrarsızlık alanı çıkıyorsa ortaya biz buna seyirci kalamayız. Bununla ilgili atılması gereken başta diplomatik adımlar olmak üzere adımlarımızı atarız."

CAATSA yaptırımları kalkacak mı?

Fidan, CAATSA kaldırılması için çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.

"Şu anda daha yeni bir irade ile büyük ivme kazandığını görüyoruz. Ben umuyorum inşallah yakın zamanda bu konuda bir gelişme olacak yani çalışıyoruz gece gündüz bu konuda bir çalışmamız var. Şunu söyleyeyim bu konuda avukatlar, hukukçular çalışıyorlar."

"Biz kendi güvenliğimizi başkasının kararlarına bırakmayız"

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının beklendiğini belirten Bakan Fidan, "Biz hiçbir zaman kendi güvenliğimizi başkasının kararlarına bırakmayız" ifadesini kullandı.

"Çağrı yapıldı bu çağrıya uyulmasını bekliyoruz ama şunun altını tekrar ediyorum gerek Amerika’nın Suriye’de ne yapıp yapmayacağından bağımsız gerek çağrıya ne cevap verip verilmeyeceğinden bağımsız. Biz devlet olarak hiçbir zaman için kendi işimizi kendi güvenliğimizi başkasının hangi karar alacağını veya almayacağını bırakmayız."

Fidan'dan Özel'e tepki

Bakan Fidan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine ilişkin de konuştu.

"Bu eleştirinin ötesinde bu devletin tarihine ve bekasına yapılmış ve bugününe yapılmış bir hakarettir. devlet olarak benim bunu taşımam mümkün değil. Bu iktidar hırsıyla ne yaptığını bilmeyen herhangi bir kutsalı tanımayan bir zihnin ürünü. Bu ülkenin haysiyeti var namusu var şeref var yani siz bu ülkeyle bu şekilde konuşamazsınız."

Hakan Fidan, Erdoğan-Trump zirvesinin de mümkün olan en yakın zamanda gerçekleşeceğini belirtti.