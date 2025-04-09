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TRT Haber 09.04.2025 23:02

DMM: 280 bin elektronik kelepçe alım ihalesi yapıldığı iddiası doğru değil

İletişim Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 280 bin elektronik kelepçe alım ihalesi yaptığı iddiasını yalanladı. Alım ihalesinin, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla kullanılan elektronik izleme sistemi için açılan 280 bin günlük izleme sistemi ihalesi olduğu belirtildi.

DMM: 280 bin elektronik kelepçe alım ihalesi yapıldığı iddiası doğru değil

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, “Emniyet Genel Müdürlüğü 280 bin elektronik kelepçe alım ihalesi yaptı” iddiasının gerçek dışı olduğunu duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan alım ihalesinin, kadınların şiddete maruz kalmaması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla kullanılan elektronik izleme sistemi için açılan “280 bin günlük izleme sistemi” ihalesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi. 

 

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