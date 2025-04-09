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Gündem
TRT Haber-AA 09.04.2025 22:25

Başörtülülere hakaret ettiği iddia edilen akademisyen görevden uzaklaştırıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) bir akademisyen, başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca üniversite yönetimi, akademisyen hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Başörtülülere hakaret ettiği iddia edilen akademisyen görevden uzaklaştırıldı

İddiaya göre, Doç. Dr. M.A, fakültede doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuran adaylara ait jüri raporlarının değerlendirildiği toplantıda, başörtülü bir adaya, başörtülülere ve AK Parti'ye hakaret etti.

Bunun üzerine toplantıya katılanların ifadesiyle tutanak tutuldu.

ADÜ Rektörlüğü, iddiaları incelemek üzere öğretim üyesi hakkında idari soruşturma başlattı, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

3 ay görevden uzaklaştırıldı

İfade verdikten sonra emniyetten ayrılan M.A'nın suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Üniversite tarafından yapılan soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla M.A'nın 3 ay süreyle görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

"Sözlü uyarıda bulundum üzerime doğru yürüdü"

ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem, yaşananlarla ilgili şunları aktardı:

"'Fakültemde başörtülü istemiyorum’ ifadesini kullandı. Bunun üzerine toplantının hem koordinasyonunu sağlayan hem dekan vekili olarak "Nasıl konuşuyorsunuz hocam" dedim. Bunu dememe kalmadan daha da hiddetlenerek "Bu başörtülü arkadaş küfürlü bir şekilde buraya gelsin, bakın ona neler yapacağım. Tüm başörtülüler bu şekilde" gibi ifadeler de kullandı. Sözlü uyarıda bulunmama rağmen daha da hiddetlenerek üzerime doğru yürüyerek AK Parti’ye küfür etmeye başladı. Tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber emniyete giderek konuyu anlatan ifademizi verdik."

Tepkiler

AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, M.A'yı kınadı.

Erdem, "Başörtülü bacılarımıza ve AK Parti'mize yaptığı hakaretlerden dolayı kınıyor ve lanetliyoruz. Yaptığı hakaretleri aynen kendisine iade ediyoruz. Bu konuda adli ve idari olarak gerekeni devlet kurumlarımız yapacaktır. Partimize yaptığı hakaretler sebebiyle adli başvurularımız olacaktır" ifadesini kullandı.

ADÜ İslam Araştırmaları Topluluğu da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak M.A'yı kınadı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, tüm bireyler için inanç ve yaşam tarzı özgürlüğünü güvence altına almış bir hukuk devleti olduğu belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Başörtüsü, milyonlarca kadının inancı doğrultusunda tercih ettiği bir yaşam biçiminin sembolüdür ve bu tercihi nedeniyle herhangi bir bireyin akademik, sosyal ve kamusal yaşamdan dışlanması kabul edilemez."

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