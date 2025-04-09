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Gündem
TRT Haber 09.04.2025 19:40

Türkiye'den Dominik Cumhuriyeti'ne taziye mesajı

Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'nde bir eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.

Türkiye'den Dominik Cumhuriyeti'ne taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Dominik Cumhuriyeti'nde bir binanın çatısının çökmesi nedeniyle yaşanan can kayıpları dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Dominik Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi iletiyoruz" ifadesi kullanıldı.

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da dün "Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu 113 kişi yaşamını yitirmiş, enkazdan çıkarılan 255'i aşkın yaralı hastanelere kaldırılmıştı.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, felaketin ardından 3 günlük yas ilan etmişti.

Dominik'te eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 113'e çıktı
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Dışişleri Bakanlığı
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