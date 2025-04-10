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TRT Haber 10.04.2025 00:21

DMM, KYK yurdunda "bir öğrencinin bıçaklı saldırıya uğradığı" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı, "Bayburt KYK Kız Öğrenci Yurdu mescidinde, bir öğrencinin bıçaklı saldırıya uğradığı ve olayın örtbas edilmeye çalışıldığı" dezenformasyonunu yalanladı.

DMM, KYK yurdunda "bir öğrencinin bıçaklı saldırıya uğradığı" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Bayburt KYK Kız Öğrenci Yurdu mescidinde, bir öğrencinin bıçaklı saldırıya uğradığı ve olayın örtbas edilmeye çalışıldığı" iddiasının doğru olmadığı duyuruldu.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bayburt'taki kız öğrenci yurdunda, bir öğrenci mescitte bulunduğu sırada kendisini hafif şekilde yaralamıştır. Hastaneye kaldırılan öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirilmiştir. Öğrencinin, daha sonra arkadaşını telefonla arayıp durumunu anlattığı ortaya çıkmıştır.Yurtta kalan diğer öğrenciler yaşanan olayı farklı yorumlamış ve eylem düzenlemiştir. Öğrencilere yaşanan olayla ilgili olarak yapılan doğru bilgilendirmelerin ardından öğrenciler dağılmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

 

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