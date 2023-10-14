Rus bürokrat İstanbul'da ölü bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Rus yetkililer haber alamadıkları Rus görevlinin kaldığı otele gitti.

Oteldeki yedek anahtarla girilen odada, Rus bürokrat Nikolai K. ölü bulundu.

İhbar üzerine otele giden polis, Rus görevlinin cesedini otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nda bir kurumun genel müdürü olan bürokratın, bir toplantı için İstanbul'da olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.