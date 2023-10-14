Açık 7.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 14.10.2023 03:52

Rus bürokrat İstanbul'da ölü bulundu

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı görevlisi, İstanbul'da kaldığı otelde ölü bulundu.

Rus bürokrat İstanbul'da ölü bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre,  Rus yetkililer haber alamadıkları Rus görevlinin kaldığı otele gitti.

Oteldeki yedek anahtarla girilen odada, Rus bürokrat Nikolai K. ölü bulundu.

İhbar üzerine otele giden polis, Rus görevlinin cesedini otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nda bir kurumun genel müdürü olan bürokratın, bir toplantı için İstanbul'da olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

ETİKETLER
İstanbul Rusya
Sıradaki Haber
İletişim Başkanlığı, "İsveç'te Hamas destekçileri, protesto gösterilerinde polis arabasını kaçırdı" iddiasını yalanladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:37
Bahreyn Veliaht Prensi: Gazze'ye acil yardım koridorları açılmalı
04:35
Anadolu Ajansı, Gazze'deki haber ekibiyle iletişimini kaybetti
04:17
İzmir'de ATV devrildi: 1 ölü
04:01
Maduro'dan BM'ye "Gazze'de bombardımanın durdurulması" çağrısı
03:31
İsrail saldırılarından kaçan 35 bin Filistinli Şifa Hastanesi'ne sığındı
03:20
Guterres'ten saldırılarda hayatını kaybeden gazeteciler için başsağlığı
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
FOTO FOKUS
İskoçya Başbakanı'nın Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi: İnsanlık nerede?
İskoçya Başbakanı'nın Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi: İnsanlık nerede?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ