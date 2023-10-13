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Gündem
AA 13.10.2023 23:24

İletişim Başkanlığı, "İsveç'te Hamas destekçileri, protesto gösterilerinde polis arabasını kaçırdı" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "İsveç'te Hamas destekçileri, protesto gösterilerinde polis arabasını kaçırdı" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı, "İsveç'te Hamas destekçileri, protesto gösterilerinde polis arabasını kaçırdı" iddiasını yalanladı

Merkezden yapılan açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin görüntülerin, 2022 Nisan ayında Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın İsveç'in çeşitli kentlerinde düzenleyeceği Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına karşı gerçekleştirilen protestolar sırasında kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'İsveç'te Hamas destekçileri, protesto gösterilerinde polis arabasını kaçırdı' iddiası doğru değildir. Görüntülerin iddia edildiği gibi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin düzenlenen protestolarla bir ilgisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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