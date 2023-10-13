Dışişleri Bakanı Fidan Kahire'de

Fidan'ı, Kahire Havalimanı'nda Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Mohamed Zazou ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen karşıladı.

Fidan, Şukri'nin davetine icabetle bugün ve yarın Mısır'da resmi temaslarda bulunacak.

Bakanlık, ziyarete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağını kaydetmişti.

Fidan, iş insanları ile görüştü

Bakan Fidan, Kahire'de iş insanları ile bir araya geldi.

Fidan, vatandaşlara ve yurt dışındaki girişimlerine desteğin sürdüreceğini ifade etti.