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Gündem
AA 13.10.2023 20:14

Dışişleri Bakanı Fidan Kahire'de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle resmi ziyaret kapsamında Mısır'a ulaştı. Bakan Fidan, Kahire'de iş insanları ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan Kahire'de

Fidan'ı, Kahire Havalimanı'nda Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Mohamed Zazou ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen karşıladı.

Fidan, Şukri'nin davetine icabetle bugün ve yarın Mısır'da resmi temaslarda bulunacak.

Bakanlık, ziyarete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağını kaydetmişti.

Fidan, iş insanları ile görüştü

Bakan Fidan, Kahire'de iş insanları ile bir araya geldi.

Fidan, vatandaşlara ve yurt dışındaki girişimlerine desteğin sürdüreceğini ifade etti. 

Dışişleri Bakanı Fidan Kahire'de

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Hakan Fidan Mısır
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