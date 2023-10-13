Bakan Güler: Yıl sonuna kadar 40 tatbikatın daha icra edilmesi planlanıyor

Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Kemal Kadıoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcıları ve ordu komutanlarıyla, Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen "Ateş Serbest-2023"ün Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini takip etti.

Faaliyetin sonunda konuşan Güler, Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlayarak Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazileri andı.

"Geniş bir istikrarsızlık ortamı bulunuyor"

Bu tarihi ve anlamlı günde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en önemli eğitim faaliyetlerinden biri olan "Ateş Serbest" faaliyetinin bu yıl 9'uncusunun yapıldığını belirten Güler, TSK'nın ezici ateş gücünü oluşturan silah sistemleri ile personelin bunları kullanmadaki becerisine şahit olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu ifade etti.

Her alanda çok yönlü gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, ülkeler arası savaşlardan vekalet savaşlarına, çatışmalardan krizlere kadar geniş bir istikrarsızlık ortamı bulunduğuna işaret eden Güler, Türkiye'nin yer aldığı coğrafya ile mevcut savunma ve güvenlik ortamının, TSK'nın bu tehditleri bertaraf edecek harekata daima hazır ve caydırıcı güç olmasını zorunlu kıldığını söyledi.

Güler, TSK'nın, dünyanın en güçlü ordularından biri olma özelliğini devam ettirecek temel unsur ve asli kuvvet çarpanının, donanımlı ve kabiliyetli insan gücü ile sahip olduğu teknolojik donanım olduğunu vurguladı.

Bu bakımdan personelin en iyi şekilde eğitilmesi gerektiğine işaret eden Güler, TSK'nın sahip olduğu harp araç, gereç ve sistemlerini etkin kullanabilmesi ve her zaman göreve hazır olması için belirleyici etkenlerden birinin muharebe şartlarına yakın eğitim ve tatbikatlar olduğunu bildirdi.

Tatbikatlar sayesinde personelin kazanımlarına dikkati çeken Güler, bu faaliyetlerde, aynı zamanda sürekli geliştirilen yerli ve milli savunma sanayinin ürettiği sistemlerin başarısını da görme fırsatı bulduklarını aktardı.

"Son bir yılda 63 yerli ve uluslararası tatbikat icra edildi"

Bakan Güler, milli ve uluslararası tatbikatlara aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Nitekim son bir yılda 63 yerli ve uluslararası tatbikat icra edilmiş olup yıl sonuna kadar da 40 tatbikatın daha icra edilmesi planlanmaktadır. İcra edilen bu tatbikatlarla, kahraman ordumuzun karada, denizde ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını her gün daha da artırmaktayız." diye konuştu.

Ateş Serbest-2023 faaliyetinin de bunlardan biri olduğunu anlatan Güler, bu faaliyette envanterde bulunan silah sistemlerinin atış kabiliyetleri ve müşterek unsurlar arasındaki ateş desteği koordinasyonunun başarısının gözlemlendiğini dile getirdi.

"Ateş Serbest"in hazırlanması ve icrasında emeği geçen personele teşekkür eden Güler, faaliyette gururla izledikleri atışların, ordunun ateş gücünün ulaştığı üstün seviyeyi ve personelin hedefe yönelik reaksiyon ve ateş kabiliyetlerini göstermesi açısından büyük önem arz ettiğinin altını çizdi.

"Dünyanın önde gelen ordularından biri haline gelmenin haklı gururunu yaşıyoruz"

Bakan Güler, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına yaklaştığımız bu tarihi süreçte, bir asır önce varlık yokluk mücadelesi veren bir ordudan asil milletimizin sarsılmaz desteğiyle, bugün üstün nitelikleri haiz personeli, yüksek teknoloji ürünü silah sistemleriyle dünyanın önde gelen ordularından biri haline gelmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda, her geçen gün gelişen savunma sanayimizin sağladığı imkan ve kabiliyetlerle teçhiz edilen kahraman ordumuz, hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı ve TSK olarak bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ve 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda, bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve TSK için gayret göstermeye devam edeceğiz."

Konuşmasının ardından Bakan Güler, başarılı personele ödüllerini verdi, faaliyeti takip eden subay ve astsubay temel kursiyeri ve askeri öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.