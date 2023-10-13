Açık 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 13.10.2023 17:18

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Kazakistan heyetini ağırladı

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, önümüzdeki ay Kazakistan'da gerçekleştirilecek. Zirve öncesinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Kazakistan Kamu Hizmetleri Ajansı'nı Ankara'da ağırladı. İki gün süren çalışmalarda başta 'e-insan' projesi olmak üzere insan kaynakları yönetimi konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Kamu Hizmetleri Ajansı heyetini Ankara’da misafir etti.

“Uzaktan Eğitim Kapısı”, “Kariyer Kapısı” ve “Ulusal Staj Programı” gibi e-insan projeleri ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.

"Geçen yıl 'e-insan' dünya ülkelerine örnek proje gösterildi"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "OECD geçen yıl e-insanı bütün dünya ülkelerine insan kaynakları alanında örnek proje olarak gösterdi. biz Türk devletlerinin her birinin kendi öz kaynaklarını en etkin şekilde kullanan verimli başarılı ülkeler olmasını istiyoruz" dedi. 

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin girişimiyle, geçen yıl Türk Devletleri için yeni bir dönem başladı.

"İnsan kaynakları" başlığı, Türk Devletleri Teşkilatı'nın iş birliği alanlarına eklendi.

Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen zirvede de ortak mutabakat zaptı imzalandı. Böylece "insan kaynakları" yönetimi alanında ortak çalışmalar yoğunlaştı.

Kazakistan heyetine proje anlatıldı

Salim Atay, sözlerine şöyle devam etti:

“Görmüş olduğunuz toplantı aslında bu mutabakat çerçevesinde gerçekleştiriliyor, yani e-insanı bütün fonksiyonlarıyla yakından tanımak anlamak. 2 gündür bu çalışma ziyaretinde bunları anlatıyoruz."

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Kamu Hizmetleri Ajansı Başkanı Darkhan Zhazykbay da iki gün süren çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı
Sıradaki Haber
CHP'de İstanbul kongresinin yankıları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:22
Berlin'deki okullarda Filistin'i karakterize eden semboller yasaklandı
19:09
Bakan Güler: Yıl sonuna kadar 40 tatbikatın daha icra edilmesi planlanıyor
19:04
Kızılhaç: İsrail'in sivilleri yerinden ayrılmaya zorlaması yıkıcı sonuçlara yol açıyor
19:04
Putin: Tüm acılara rağmen sivil halkı da düşünmemiz gerektiğine inanıyorum
18:55
Erdoğan: Afrika Kıtası ile ticaret hacmimiz 41 milyar dolara yaklaştı
19:05
Çatışmaların 7. gününde İsrail Gazze'ye saldırılarının şiddetini artırıyor
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
FOTO FOKUS
Eşya taşırken altyapı için açılan çukura düştü
Eşya taşırken altyapı için açılan çukura düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ