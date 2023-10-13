Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Kazakistan heyetini ağırladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Kamu Hizmetleri Ajansı heyetini Ankara’da misafir etti.

“Uzaktan Eğitim Kapısı”, “Kariyer Kapısı” ve “Ulusal Staj Programı” gibi e-insan projeleri ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.

"Geçen yıl 'e-insan' dünya ülkelerine örnek proje gösterildi"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "OECD geçen yıl e-insanı bütün dünya ülkelerine insan kaynakları alanında örnek proje olarak gösterdi. biz Türk devletlerinin her birinin kendi öz kaynaklarını en etkin şekilde kullanan verimli başarılı ülkeler olmasını istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin girişimiyle, geçen yıl Türk Devletleri için yeni bir dönem başladı.

"İnsan kaynakları" başlığı, Türk Devletleri Teşkilatı'nın iş birliği alanlarına eklendi.

Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen zirvede de ortak mutabakat zaptı imzalandı. Böylece "insan kaynakları" yönetimi alanında ortak çalışmalar yoğunlaştı.

Kazakistan heyetine proje anlatıldı

Salim Atay, sözlerine şöyle devam etti:

“Görmüş olduğunuz toplantı aslında bu mutabakat çerçevesinde gerçekleştiriliyor, yani e-insanı bütün fonksiyonlarıyla yakından tanımak anlamak. 2 gündür bu çalışma ziyaretinde bunları anlatıyoruz."

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Kamu Hizmetleri Ajansı Başkanı Darkhan Zhazykbay da iki gün süren çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.