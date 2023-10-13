CHP'de İstanbul kongresinin yankıları sürüyor

Cumhuriyet Halk Partisinde kritik İstanbul kongresini muhaliflerin kazanması kulisleri hareketlendirdi. CHP Genel Merkezinde bir yandan bu sonucun muhasebesi yapılıyor.

Diğer yandan devam eden kongreler ve büyük kongre için delege hesapları yapılıyor.

Kulislerde İstanbul mağlubiyetinin diğer illerdeki kongreleri de etkileyebileceği konuşuluyor.

İstanbul kongresinin muhaliflerin umutlarını artırdığı ifade ediliyor.

Bu doğrultuda muhalifler de delege yarışına hız verdi. Partinin muhalif kanadı kurultay öncesi İstanbul'da buluştu. İstanbul'un 196 delegesi bulunuyor. Doğal delegelerle bu sayı 250'nin üzerine çıkacak. 38'inci olağan kurultaya en çok delege gönderecek il olan İstanbul'u kazanmak bu açıdan büyük önem taşıyor.

Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da milletvekilleriyle genel merkezde bir araya geldi. 3 grup halinde ayrı ayrı milletvekilleriyle görüşen Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın eşlik etti. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu'nun, yerel seçim öncesi parti içi tartışmalar nedeniyle sitem ettiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım'da gerçekleştirilecek 38'inci Olağan Kurultay öncesi teşkilat buluşmalarını artırma kararı aldı. Bu kapsamda pazar günü Kocaeli'de yerel yönetimler çalıştayına katılacak. Parti örgütünden uyarı ve beklentilerini bir kez daha dile getirecek.