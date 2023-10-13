Bakan Göktaş: Kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 36'ya yükseldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'na katıldı.

Forumun, "Türkiye-Afrika Kadın Liderlik Diyaloğu" başlıklı oturumunda konuşan Göktaş, Cezayir Büyükelçisi olduğu dönemde Afrika coğrafyasını yakından tanıma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Afrika vizyonu doğrultusunda birlikte büyümeyi ve kazanmayı hedeflediklerini aktaran Göktaş, Erdoğan'ın önderliğinde yürütülen Afrika açılımı ve Afrika ortaklık politikalarının işbirliğinin geliştirilmesi noktasında başarılı sonuçlar verdiğini belirtti.

Göktaş, Afrika ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirme konusunda önemli bir rol oynayan DEİK'in, Türk iş dünyasını Afrika'daki iş olanakları ile buluşturmak, aynı şekilde kıta ülkeleri ile Türkiye arasında ticaret ve yatırımı artırmak için çaba sarf ettiğini kaydetti.

"Türkiye'de karar alma mekanizmalarımızda kadınların varlığı oldukça yüksek"

İşbirliği ve diyalog zemininde kadın girişimcilerin ve kadın liderliğinin rolünü önemsediklerine dikkati çeken Göktaş, kadınların toplumsal hayatta güçlü bireyler olarak yer almalarının, hayatın her alanında etkin olmalarının en önemli gündemleri olduğunu söyledi.

Göktaş, kadınların eşit fırsatlardan yararlanmalarını sağlamak amacıyla politikalar geliştirdiklerini, bu politikalar doğrultusunda geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Kadınların karar alma mekanizmalarında, işgücü piyasasında, ekonomide ve ticarette daha etkin olmaları, ülkelerin geleceği açısından oldukça kritik. Türkiye'de karar alma mekanizmalarımızda kadınların varlığı oldukça yüksek." diye konuştu.

Bakan Göktaş, kadınların çalışma hayatına katılımına ilişkin, "Kamuda görev yapan personelin yüzde 42'sini, üniversitelerimizdeki öğretim görevlilerinin yüzde 51'ini, öğretmenlerimizin yüzde 60'ını, hakimlerin yüzde 46'sını kadınlar oluşturuyor. Benzer şekilde TBMM'de kadın milletvekili oranı gitgide artıyor. 2002 yılında yüzde 4 olan kadın milletvekili oranımız, bugün yüzde 19'a yükseldi." bilgisini paylaştı.

"2002 yılında Türkiye'de çalışan kadın sayısı 6 milyondu"

Kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar neticesinde çok önemli sonuçlar aldıklarının altını çizen Göktaş, "2002 yılında Türkiye'de çalışan kadın sayısı 6 milyondu. 2023 Temmuz ayı itibarıyla bu rakam 10 milyonun üzerinde. Bu süreçte istihdam artışında yüzde 70'lik artış olduğunu gözlemliyoruz. Kadınların işgücüne katılım oranı ise yüzde 27'den yüzde 36'ya yükseldi. Elbette bu yeterli değil. Biz bu hedefi daha yükseğe çıkarmak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Dünya ortak evimiz" sloganıyla başlattığı Sıfır Atık Projesi'ne değinen Göktaş, projenin küresel olarak benimsenmiş bir yaşam felsefesine dönüştüğünü, kadın liderliği ile başlayan projenin çok büyük başarılara ulaştığına şahit olduklarını dile getirdi.

Göktaş, Emine Erdoğan'ın Afrika Kültür Evi Sosyal Sorumluluk Projesi'ni de başlattığını hatırlatarak, "Bu proje oldukça kıymetli. Afrika Evi, Afrika kültürünü tanıtmayı ve halklar arasında köprü kurmayı amaçlıyor, buna yönelik çok başarılı projeler yürütülüyor. Afrika Kültür Evi, 34 Afrika ülkesindeki kadınların üretimine destek amacıyla ürün alıyor. Bu ülkelerden alınan ürünler Türkiye'de satılıyor ve elde edilen gelirle Afrika'daki kadınların üretimine katkı sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

"Kadın girişimciliğinin ve liderliğinin güçlenmesine katkıda bulunmak için çalışacağız"

Afrika Birliği'nin 2063 hedeflerinin merkezine, kadınların liderliğini ve girişimci kadınların desteklenmesini yerleştirdiğini aktaran Göktaş, birliğin temel amaçlarında, insan odaklı bir kalkınma amacı güden Afrika'nın kadın ve gençlerin potansiyelinden faydalanması gerektiğinin vurgulandığını söyledi.

Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak biz de kadın liderlerin daha etkin olmaları için çözümler bulmalarını ve işbirliği olanaklarını artırmayı önemsiyoruz. Bu nedenle Afrikalı ve Türk kadın girişimciler arasında deneyim paylaşımını teşvik ediyoruz. 4. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun kadınların ekonomi ve iş dünyasındaki katılımını artırma hedefimize ulaşmaya büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Hep birlikte, kadın girişimciliğinin ve liderliğinin güçlenmesine katkıda bulunmak için çalışmaya devam edeceğiz."